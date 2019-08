Dorottya már otthon van

Újabb áldozatot kereshet a fiatal, aki miatt megszökött a csepeli kislány

Új álnéven tért vissza az internetre a magát fiúnak kiadó lány, aki miatt megszökött otthonról a 11 éves Dorottya. 2019.08.14 16:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Új álnéven tért vissza az internetre az a lány, aki miatt a 11 éves Dorottya megszökött a csepeli otthonából. A lány most Nagy Krisztofer álnéven keresheti az új áldozatát – írja a Blikk.



Mint ismeretes, múlt héten Dorottya megszökött a csepeli otthonából, hogy a szerelmével, egy 15 éves szlovák fiúval lehessen, akivel az interneten ismerték meg egymást. A rendőrség keresni kezdte a lányt, és másnap meg is találták a fiúval együtt Pécsett, egy Intercity vonaton.



Az igazi meglepetés csak ezután jött, ugyanis kiderült, hogy a szlovák fiú valójában egy lány.



Dorottya családja továbbra is retteg attól, hogy a lány ismét közeledni próbál majd a gyerekükhöz. A Blikknek a kislány nagynénje elmondta, hogy jelenleg Dorottya közösségi oldalát a szülei kezelik.



"Úgy tudjuk, amikor eltűntek, a szlovák lánynál többféle gyógyszer is volt, illetve egy köteg euró. Sajnos, pontosan tudja, hol lakik Dorottya, de remélem, esze ágában sem lesz felbukkanni. Miután a rokonai hazavitték, az első dolga volt nevet változtatni a közösségi oldalain. Egy másik fiúnévre. Félünk, hogy bár Dorottyával végül kudarcot vallott, megpróbál egy másik kislányt behálózni."



A rendőrség azt tanácsolja a szülőknek, hogy használjanak különféle szűrő programokat.



"A gyermekkel közösen le kell fektetni az internethasználattal kapcsolatos szabályokat, illetve nagyon fontos, hogy megtanítsuk őket a helyes internethasználatra. Használjunk különböző szűrőprogramokat, a beállításokban találhatunk különböző, aktiválható gyermekvédelmi funkciókat. A közösségi oldalakon lévő chat-eket pedig blokkolni és letiltani is lehet" – válaszolta a rendőrség a Blikk megkeresésére.