Baleset

Több mint 80 tűzoltó dolgozik a királyszentistváni tűznél

Több mint nyolcvan tűzoltó dolgozik a királyszentistváni hulladéklerakóban szombat délután keletkezett tűz oltásán - közölte a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.



Csondor Henrietta elmondta: közel ezer négyzetméteren ég hulladék a királyszentistváni szeméttelepen.



Az oltásban a veszprémi, a balatonfűzfői, a pétfürdői, az ajkai, a kisbéri, a székesfehérvári és a siófoki hivatásos, valamint a tótvázsonyi és a zirci önkéntes tűzoltók dolgoznak a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az egységek egy vízágyút, két vízpajzsot és több vízsugarat is bevetettek, az oltást munkagép is segíti.



A szóvivő tájékoztatása szerint a katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen és a környező településeken is méréseket végez. Mivel a felfelé szálló meleg légáramlat a magasban teríti szét a füstöt, ezért egészségügyi határértéket meghaladó veszélyesanyag-koncentrációt sehol sem tudtak kimutatni - mondta.

