Megtalálták az eltűnt 11 éves csepeli kislányt

Megtalálták a 11 éves csepeli kislányt, aki csütörtökön délelőtt ment el otthonról. A rendőrség már le is vette a honlapjáról N. Dorottya fényképét, és azt, hogy keresik.



A bejelentést a gyermek édesanyja tette, mert amikor a munkahelyéről felhívta, a kislány nem vette fel a telefont, és amikor hazaért, már nem találta otthon. Dorottyánál egy kisebb, valamint egy nagyobb méretű piros bőrönd volt, amikor eltűnt. Az első hírek arról szóltak, hogy egy pár évvel idősebb fiú is vele volt, ez végül be is bizonyosodott. A kislányt barátja társaságában találták meg a pécsi InterCityn - tudta meg a Ripost. A lap szerint a kislány világot akart látni, ezért voltak nála bőröndök.

