Életmentés

A mentőhelikopter személyzete ledöbbent, hogy az autósok milyen vonulási útvonalat biztosítottak a mentőknek

A földi egységek így rövid idő alatt a helyszínre értek és hamar meg tudták kezdeni az ellátást. 2019.07.26 17:16 ma.hu

Mentőhelikopter is érkezett a súlyos sérülthöz, aki az M5-ös autópályán szorult gyors segítségre csütörtökön. "A helikopter személyzete nem hitt a szemének amikor meglátta, hogy az autósok milyen tökéletes vonulási útvonalat biztosítottak az érkező mentőautók számára, ezért le is fotózta a látványt. A földi egységek így szintén rövid idő alatt a helyszínre értek és hamar meg tudták kezdeni az ellátást. A fegyelmezett sofőrök több kilométer hosszan álltak türelmesen az út két oldalán, amíg az életmentés zajlott" - írta Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. "Itt a bizonyíték, hogy a magyar autósok is tudják, mit kell tenniük, köszönjük" - tették hozzá.