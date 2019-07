Állatkínzás

Vascsővel verték agyon a kiskutyát a siófoki kutyabarát szálláson

hirdetés

Vascsővel verték agyon egy vendég kutyáját egy siófoki apartmannál - amit kutyabarát szállásként hirdettek.



Hétfőn érkezett a család Siófokra a lefoglalt apartmanba. Kistestű kutyájuk is velük tartott a nyaraláson, így olyan szállást kerestek, mely kutyabarátként hirdette magát.



Másnap azonban megjelent a szállás tulajdonosa, aki közölte velük, hogy a 2 kilós kutyusukat nem akarja többet az udvaron látni, mert fél, hogy meg fogja őt harapni. Aztán mégis összetalálkozott a kutyával az udvaron. Bármiféle figyelmeztetés nélkül kézbe vett egy vascsövet, amivel nekiesett az apró kutyának és az őt védő gazdit sem kímélte. A kutya nem élte túl a bántalmazást. A család megtette a feljelentést.



A Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság a kutyabarathelyek.hu internetes lap kérdésére elmondta, hogy a Siófoki Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított eljárást egy 58 éves helyi férfi ellen. Az eljárás során vizsgálják az állatkínzás bűncselekmény körülményeit is.



Az eljárás miatt neve elhallgatását kérő családfő összetörten számolt be a tragédiáról a lapnak. Elmondta, hogy a kiválasztott szállásuk kutyabarátként volt hirdetve egy szálláskereső oldalon, s mint utólag kiderült, több tulajdonossal rendelkezett - a konfliktus pedig nem azzal az illetővel keletkezett, akitől az apartmant bérelték, hanem egy másik tulajdonostárssal.



"Olyan kedves kiskutya volt. Soha nem bántott senkit, nem csipkelődött, nem ugatta az embereket. Az idegenekkel tartózkodó és inkább félős volt. Így aztán tényleg nem zavart senkit" - mesélte a kutya gazdája.



A címlapfotó illusztráció.