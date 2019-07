Durva

Migránsozás után brutálisan összevertek négy fiatalt a Balaton Soundon

A támadás következtében egyiküknek az orra tört el, míg a társaság másik tagjának több öltéssel kellett összevarrni a bőrt a szeme alatt. 2019.07.19 19:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Származásuk miatt verhettek össze egy négyfős baráti társaságot Zamárdiban a Balaton Soundon. A támadás következtében egyiküknek az orra tört el, míg a társaság másik tagjának több öltéssel kellett összevarrni a bőrt a szeme alatt - írja a 24.hu.



Az egyiptomi, vietnami és magyar származású fiatalokból álló társaságot egy kisebb szóváltás után egy közel 15 fős társaság verte össze július 7-én éjfél után.



"Az öcsém hívott telefonon, hogy jöjjek azonnal a Sound felirathoz, mert beléjük kötött egy tizenöt fős csoport. Azt mondta, elmenekülni sem tudnak, mert körbeállták őket. Miközben rohantam hozzájuk, kiabáltam az egyik biztonsági őrnek, hogy jöjjön segíteni, de rám sem hederített. Megálltam az öcsém mellett és kiabáltam a balhézóknak, hogy hagyják békén őket, de három gyerek egyből nekem ugrott. Már a földön voltunk, de akkor is ütöttek, rúgtak minket, ahogy csak bírtak." - mondta a támadás egyik sértettje a lapnak.



"Az öcsém egyik haverja véletlen rálépett az egyikük lábára, vagy meglökte, de nem ez volt a valódi ok. Biztos vagyok abban, hogy rasszista indíttatású volt a dolog. Végig olyanokat kiabáltak nekünk, hogy köcsög külföldiek. A velünk lévő vietnami srácot leköpték, és azt ordították neki, hogy köcsög kínai. Olyan is volt köztük, aki migránsozott" - mondta szintén a megtámadott férfi.



A megvert társaság tagjai a siófoki kórház után feljelentették a rendőrségen támadóikat. A kapitányságról visszamentek a fesztiválra, hogy beszéljenek a portaszolgálat embereivel, de egy ott dolgozótól azt a választ kapták, ugye nem gondolják komolyan, hogy bármelyik biztonsági őr egymaga kockáztatja a testi épségét értük.



A támadók közül többeket sikerült azonosítani, a rendőrség csoportos garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben.



A lap megkereste a fesztivált szervező Sziget Zrt. sajtóosztályát, hogy miért nem segített a bajba jutott társaságnak a biztonsági őr, de tájékozódni szerettek volna a témában, ezért későbbre ígértek választ.