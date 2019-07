Baleset

Egy órán keresztül csak a parton keresték a vízimentők a Lupa-tóba fulladt férfit

Mint arról korábban a ma.hu is beszámolt, belefulladt egy férfi szombaton a Lupa-tóba. Az Index most további részletekről számolt be, információik szerint egy chilei férfiről van szó, aki fiával Magyarországon élt, hétvégére pedig rokonok jöttek hozzájuk látogatóba.



"Édesapám délután fél kettőkor szólt, hogy átúszik a tó túlsó partjára az unokájához. 74 éves volt, de egészséges volt és kifejezetten jó úszónak számított" - mondta el a lapnak a férfi fia. Az unoka viszont már nem találkozott a nagyapjával.



A családtagok először maguk keresték a férfit, majd a vízimentők segítségét kérték, akik a család szerint érthetetlen módon csaknem egy óráig csupán a parton keresték az eltűnt férfit.



"Többször is mondtuk, hogy édesapám bement a vízbe, sőt meg is mutattuk, melyik részen indult el, de nagyon sokáig csak a parton keresték. Majdnem egy óra telt el, mire egy csónakkal a vízpart közelében is elkezdték átnézni a vizet, a tó közepén viszont egyáltalán nem kutattak utána - nyilatkozta a férfi.



Az idős férfi holttestét végül a tűzoltó búvárok hozták fel, a mentők több mint fél óráig küzdöttek az életéért, sajnos hiába.

A Lupa délutáni közleményéből is az derül ki, hogy a vízimentők a parton kezdték meg a férfi keresését.



"Miután sem a strandolók, sem a családtagok nem észlelték, hogy valaki a vízben bajba került volna és a vízimentők sem észleltek hasonló esetet, a vízimentők az egyik családtaggal végigjárták az Öböl partszakaszát, benéztek minden épületbe, keresvén az eltűntet. Közben egy újabb információ érkezett arról, hogy megkerült a keresett úr, amit a vízimentő kolléga be is jelentett a belső rádióhálózaton. Majd később újra értesítették a vízimentősöket, hogy mégsincs meg a keresett személy. Ezután már motorcsónakkal pásztáztak egy nagyobb partszakaszt, hisz’ közben felmerült, hogy az Öböl Strandról elgyalogolt a keresett férfi. Miután azonban a parton nem találták, riasztották a tűzoltó búvárokat, akik a vízben később megtalálták a férfit" - közölték.



A korábbi hírekkel ellentétben a baleset nem a Beach, hanem az Öböl területén történt.