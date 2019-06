Rendőrség

Egy 17 éves lány rá akart ijeszteni volt barátjára, most hamis tanúzásért kell felelnie

Egy hajósi nő tett bejelentést 2019. február 4-én a megyei tevékenység-irányítási központba, mert a postaládájukba fenyegető levelet dobott be egy ismeretlen. Írója a feljelentő lányától pénzt követelt, illetve fenyegetőzött - írja a police.hu.



A nyomozás során kiderült, hogy a levelet maga a címzettként megjelölt lány írta, és dobta be a saját postaládájukba azzal a céllal, hogy az egyik korábbi barátját gyanúba keverve ráijesszen a fiúra. A 17 éves fiatal ugyan nem akart rendőrségi eljárást az ügyből – a feljelentést édesanyja tette –, de az első kihallgatásán eltitkolta a valóságot, és nem vallotta be, hogy az iromány tőle származik.



A rendőrök azonban kiderítették az igazságot, így a kamaszcsínynek indult történetből büntetőeljárás lett: a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított a fiatalkorú ellen. Őt – szabadlábon hagyása mellett – hamis tanúzás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki.



Ügyében a nyomozás vizsgálati szakaszában a megyei rendőr-főkapitányságon a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat a napokban átadták az illetékes ügyészségnek.