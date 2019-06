Bűnügy

ORFK: Gy. Tamás megbízásából ölhették meg Fenyő Jánost

hirdetés

A gyilkos fegyver (Fotó: police.hu)

A rendőrség lezárta a Fenyő-gyilkosság ügyének vizsgálatát - jelentették be pénteken a rendőrség honlapján. A megalapozott gyanú szerint Gy. Tamás megbízásából P. Tamás szervezte meg, illetve adott utasítást Fenyő János megölésére, amelyet Jozef R. hajtott végre - írták.



Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának közleménye szerint egy csaknem 22 évig tartó eljárás fejeződött be.



A 2017-ben újraindított nyomozás során a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kutatásokat és lefoglalásokat hajtott végre Magyarország és Németország területén, számos szakértői véleményt szerzett be, 75 embert hallgatott ki tanúként - ismertették.



Az NNI csütörtökön megküldte a Fővárosi Főügyészségnek a Fenyő János sérelmére elkövetett emberölés felbujtóira vonatkozó nyomozás iratait - közölték.