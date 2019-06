Bűnügy

Nagyon fél a börtöntől az erőszakos apját leszúró 13 éves lány

Apjával végzett egy 13 éves lány egy késelésbe torkolló családi veszekedés közben június 17-én. Ezt megelőzően az 54 éves férfi egy késsel megsebesítette 18 éves fiát, valamint bántalmazta 48 éves élettársát is.



A férfi, miután lánya egy késsel megszúrta, olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A 18 éves fiút kórházba vitték, a 48 éves nőt a helyszínen ellátták a mentők.



A gyereket elfogták, kikérdezték, de nem vették őrizetbe most otthon van. A lány a "körülményekhez képest" jól van - írja a Bors. A lap azt is tudni véli, hogy a lányt a családtagjai mindenben támogatják, rengeteget foglalkoznak vele. A nővére egy közeli településen él, de most ő is hazaköltözött. A családtagok tartanak attól, hogy Bernadettnek esetleg börtönbe kell vonulnia, ugyanakkor a Borsnak egy szakértő azt mondta: az egy büntethetőséget kizáró ok, ha a hatóságok jogos védelemnek minősítik az esetet. Márpedig az is jogos védelem, ha Bernadett a családtagjai védelmében követte el a gyilkosságot.



A gyerek is azt reméli, hogy nem kerül börtönbe, mert attól nagyon fél.