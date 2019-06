Bűntett

Tizenöt éven át lopta az áramot és a gázt egy pécsi férfi

Összesen mintegy 117 millió kárt okozott egy pécsi férfi azzal, hogy otthonában és egy helyi sportlétesítményben is lopta az áramot és a gázt tizenöt éven keresztül - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vasárnap.



A police.hu oldalon olvasható közlemény szerint a nyomozás megállapította, hogy a pécsi férfi 2002-ben kezdte el lopni az áramot saját otthonában, majd 2004-től egy sportlétesítményben is folytatta ezt, ahol egy évvel később "a gázzal is trükközni kezdett".



Miután két év fél éve a folytatólagos lopás kiderült, a rendőrségi megállapította, hogy a férfi a villany- és gázórákat megrongálta, eltávolította a zárópecséteket és a hologramos fóliákat, a fogyasztásmérők számlálóinak visszatekerése után pedig azokat többször visszatette.



A rendőrségi közleményben kitérnek arra is, hogy volt olyan gázmérő, amelynél a férfi megakadályozta a fogyasztásmérést, majd a kötelező leolvasás előtt újra működésbe hozta. A kismegszakítókat kiiktatva a férfi nagyobb áramteljesítményhez is jutott.



A pécsi rendőrség a különösen nagy értékre elkövetett lopás miatt indított nyomozást befejezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.