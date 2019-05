Eltűnt

Továbbra is nagy erőkkel keresi családja a Maglódról eltűnt autókereskedőt

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, a Monori Rendőrkapitányság eljárást folytat Pintér Gyula 50 éves maglódi lakos eltűnése miatt. A jelenlegi adatok szerint a férfi 2019. május 10-én 16 óra 30 perckor gyömrői munkahelyéről távozott, majd maglódi otthonába ment, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.



Már akkor körbejárta a közösségi oldalakat a hír, rengeteg megosztást kapott. Mint kiderült, a férfi a vizslájával eredt útnak. Azóta az állatot megtalálták, 140 kilométerre, a szlovákiai Léva környékén.



A család nem adja fel, továbbra is nagy erőkkel keresik a férfit, pláne azok után, hogy a másik, Újpestről eltűnt vállalkozót már megtalálták.



A rendőrség továbbra is hangsúlyozza, hogy nincs összefüggés az Újpestről eltűnt vállalkozó és a Maglódról eltűnt autókereskedő ügye között. Ám mivel mindketten gépjárműveket értékesítettek, akár ismerhették is egymást. Erre vonatkozó adat azonban nincs.

A másik vállalkozót megfojtották és gödörbe dobták