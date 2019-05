Bűnügy

Katalizátorokra szakosodott tolvajokat fogtak el Nógrádban

Egy erdőkertesi férfit és egy isaszegi nőt fogtak el Nógrád megyében, parkoló autók katalizátorát vágták le és lopták el az ország több részén - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kedden az MTI-vel.



Kiss Gábor elmondta: a nyomozás adatai alapján a 28 éves férfi február 10-e és május 14-e között különböző napszakokban az ország több településén - Salgótarjánban, Gyöngyösön, Jobbágyiban és Vácon - összesen nyolc parkoló autó katalizátorát vágta le és lopta el.



A férfinak négy esetben segítséget nyújtott 29 éves élettársa is.



A tolvajok ipari létesítmények vagy kórház előtt parkoló járművekről éppúgy loptak, mint iskola előtt álló autókról.



Kiss Gábor közölte: az ügyben a pásztói rendőrkapitányság folytat eljárást, és azt is vizsgálják, hogy a gyanúsítottak máshol is követettek-e el hasonló bűncselekményt.



Bóna Gyula, a Nógrád Megyei Főügyészség vezetője az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a Pásztói Járási Ügyészség indítványa alapján a nyomozási bíró elrendelte az erdőkertesi férfi letartóztatását.



A cselekményeket felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el, több büntetőeljárás is folyik ellene, 2019 májusában az őt igazoltatni akaró rendőrök elől is megpróbált elmenekülni - tette hozzá.



A férfi élettársa szabadlábon védekezhet.