Durva

Meghalt egy értelmi fogyatékos férfi Szekszárdon, színes építőkockák voltak a gyomrában

Fa építőkockákat találtak a boncoláskor egy 27 évesen meghalt, értelmi fogyatékos férfi testében, Szekszárdon. 2019.05.20 18:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az egyik helyi szociális otthonban élt, innen vitték kórházba, ahol meghalt. A nyelőcsövében és a gyomrában is találtak fajátékokat - számolt be az RTL Híradó. Az eset még januárban történt, a rendőrség most közölte, hogy gondatlanság miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.