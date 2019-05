Erőszak

Brutálisan megvert egy férfit egy biztonsági őr Kaposváron - videó

Brutálisan megvert egy férfit egy biztonsági őr hétfőn délelőtt Kaposváron. Egyik nézőnk vette videóra, ahogy az őr egy gumibottal többször is teljes erőből megüti a földön fekvő áldozatát az egyik kaposvári áruháznál. Nem sokkal később odaért az áldozat társa is, ő is kapott az ütlegből. Hogy miért, azt egyelőre nem lehet tudni. A biztonsági cég vizsgálatot indított.