OMSZ

Eszméletlen óvodáshoz riasztották a mentőket Dorogon

Eszméletlen gyermekhez kértek segítséget a Tatabányai Mentésirányítástól hétfő délután.



"Rutinos mentésvezető bajtársunk azonnal riasztotta a legközelebbi mentőgépkocsit, miközben eset kocsit, és a gyermekrohamkocsi szakembereit is elindította. Nem sokkal később a mentőhelikopter is felszabadult, így ők is a helyszínen landoltak pár percen belül. A mentőerők bár még sosem találkoztak, tökéletes csapatot alkotva küzdöttek a kislányért. Az ellátás hosszú percekig tartott, végül stabil állapotban szállíthatták bajtársaink kórházba a gyermeket" - írja Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.



Az eset Dorogon, a Zrínyi Ilona Óvodában történt. Az óvoda vezetője később elmondta, hogy a kislánynak epilepsziás rohama volt.