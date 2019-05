Erőszak

ÁMOKFUTÁS: Kommandósokra támadt a rab - videó

Őrjöngött a cellájában, majd a kommandósokra támadt egy rab az állampusztai börtönben. A feldühödött férfi elbarikádozta magát a zárkájában: nem akarta, hogy elvigyék egy tárgyalásra. Fenyegetőzött is, végül a kommandósok törték rá az ajtót. Egyiküket egy éles fémdarabbal próbálta megszúrni, amit a csaptelepből tört le. Nem sérültek meg. A rab ámokfutását több kamera is rögzítette. A támadás miatt most évekkel nőhet a büntetése.