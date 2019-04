Közlekedés

Pótlóbuszok járnak Debrecen és Balmazújváros között csütörtöktől decemberig

hirdetés

A Debrecen-Füzesabony (108-as) vasútvonalon csütörtöktől várhatóan december 14-éig módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok, Balmazújváros és a megyeszékhely között pótlóbuszok szállítják az utasokat - közölte a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága kedden az MTI-vel.



A vasúti személyszállítás autóbuszos helyettesítése a debreceni észak-nyugati gazdasági övezet fejlesztéséhez szükséges kavics- és kőszállítások miatt szükséges. A térség fejlesztésének köszönhetően - ott épül fel a BMW debreceni autógyára is - sok ezer új munkahely létesül - írták.



A szállításokat végző Rail Cargo Hungaria (RCH) a ki- és átrakodásokhoz Macs állomás teljes vágánykapacitását igénybe veszi. A vasúti kőszállítás révén legalább 22 ezer nehézgépjármű-fuvartól mentesül a közúthálózat.



A munkálatokat régészeti feltárások előzték meg, amelyek sikeres lezárása után májustól megkezdődhet a szállítás.



A tervezett munkák idején - a stabil menetrend és a kiszámítható csatlakozás biztosítása érdekében - a vonatpótló buszok menetideje Debrecen és Balmazújváros között csak minimálisan változik a vonatokéhoz képest, a kényelmes átszállásra tíz perc áll majd rendelkezésre.



A Debrecenből Hortobágyra 13.55-kor és a Hortobágyról Debrecenbe 15 órakor induló vonat helyett a teljes útvonalon pótlóbusz viszi az utasokat, a buszok Kónya megállóhelyen azonban nem állnak meg. Kerekesszékes utazásra is lesz lehetőség, ehhez - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - legalább 48 órával előbb értesíteni kell a vasúttársaságot.



Macs állomáson naponta három tehervonatról fognak lerakodni, emiatt nincs lehetőség személyvonatok közlekedésére. Az összesen 400 ezer tonna zúzott kő és 200 ezer tonna kavics vasúti szállítása jóval környezetbarátabb a közútihoz képest.



A legközelebbi, a célnak megfelelő bányák 150 kilométerre vannak, onnan közúton legalább 22 ezer nehézgépjármű-fuvarra lenne szükség. Ezek a járművek együttesen öt tonna üvegházhatású széndioxidot termelnének. Óriási terhelést jelentene az útvonalak menti településeken élők számára a forgalom az utak nagymértékű romlása és a környezeti károk miatt. A torlódások és a balesetek száma is valószínűleg növekedne.



A MÁV közleménye szerint az észak-nyugati gazdasági övezet fejlesztésének része az is, hogy az érintett 108-as vasútvonalat villamosítják. A beruházás teljes befejezése után az utasok sokkal korszerűbb vasúti szolgáltatást vehetnek majd igénybe Debrecen és Balmazújváros között.