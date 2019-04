Állatkínzás, természetkárosítás

Mérgezés a Duna-Dráva Nemzeti Parkban, eljárást indított a rendőrség

Több mérgezett állatot is találtak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei a múlt héten. 2019.04.29 17:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rendőrség eljárást indított a Duna-Dráva Nemzeti Parkban elpusztult állatok ügyében.



Hétfőn a hvg.hu írt a nemzeti park honlapjára hivatkozva arról, hogy több mérgezett állatot is találtak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei a múlt héten. A cikk szerint mindegyik állaton látható volt a mérgezés tünete, a madaraknál a görcsbe rándult ujjak, a rókáknál az összehúzott testtartás.



Az állatok pusztulásának okáról csak az állatorvosi szakvélemény után lehet egyértelműen biztosat állítani, addig is a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság megtette a bejelentést az illetékes rendőrkapitányság felé.



A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI megkeresésére azt közölte: a Duna-Dráva Nemzeti Park képviselője tett feljelentést múlt kedden ismeretlen tettes ellen lakossági jelzés alapján, mert egy réti sas tetemét találták Bölcske külterületén. Az eset kapcsán a Paksi Rendőrkapitányságon indítottak büntetőeljárást természetkárosítás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.



A helyszíni szemle során a rendőrök egy réti sas, egy réti héja, egy róka és több szarka tetemét is megtalálták a területen - írta a rendőrség.