Bűncselekmény

Szeméremsértésért ítéltek el fiatalokat

A 14 és 16 év közötti fiúk ellen a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség kilenc rendbeli, az emberi méltóságot sértő szeméremsértés vétsége miatt nyújtott be vádiratot. 2019.04.10 12:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A bíróság elítélte azt a négy fiatalkorú fiút, aki 2017 júniusában két napon belül kilenc fiatal nővel viselkedett szeméremsértően, és ezt egyikük a mobiltelefonjával rögzítette - közölte a fővárosi főügyész szerdán az MTI-vel.



Ibolya Tibor közleményében azt írta, a fiatal nőkhöz többnyire az elsőrendű vádlott - az egyik 15 éves fiú - lépett oda, szeméremsértően megérintette, fogdosta őket, és több sértettről is megpróbálta lerángatni a nadrágot, illetve a szoknyát. Az egyik fiatal nőt 14 éves társával fogdosta.



A Pesti Központi Kerületi Bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottakat, egyiküket 100 óra jóvátételi munkára ítélte, társait 2, illetve 1-1 évre próbára bocsátotta. A bíróság elrendelte a fiatalkorúak pártfogó felügyeletét és elkobozta az elkövetéshez használt mobiltelefont. A telefon elkobzása miatt az egyik vádlott védője fellebbezést jelentett be, a Fővárosi Törvényszék azonban az ítéletet ebben is helybenhagyta.