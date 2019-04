Robbanásveszély

Bombák hatástalanítása - Megkezdődött a terület kiürítése a fővárosban

A környék kiürítését végző rendőrök csöngetnek be egy házba a fővárosi Hegyalja úton 2019. április 10-én. MTI/Balogh Zoltán

Megkezdődött a kiürítés a fővárosi BAH-csomópontnál, ahol második világháborús robbanótesteket hatástalanítnak szerdán - tájékoztatta a fővárosi kormányhivatal délelőtt az MTI-t.



Közlésük szerint a művelet területén mostantól részleges területzár van érvényben, vagyis bemenni oda már nem lehet, csak onnan távozni. Az Alkotás utcán még halad a forgalom, azt majd a teljes lezárás idején állítják le.



Az M1 aktuális csatorna környéken tartózkodó tudósítója arról számolt be, több száz rendőr dolgozik a kiürítésen. Összesen 520 ingalant kell elhagyniuk az embereknek.



A XI. és XII. kerületieknek a MOM Kulturális Központ, az I. kerületieknek pedig a budavári közterület-felügyelet ügyfélszolgálati irodája a befogadóhely. Az M1 tudósítója azt mondta, ezeken a helyeken programok is lesznek majd.



A Koltai Jenő Sportcentrum területén az építkezés során több, különböző típusú második világháborús robbanószerkezeteket találtak, ezeket szerdán a honvédség tűzszerészei hatástalanítják.



A művelet idejére mintegy fél kilométeres körben kiürítik a városrészt, lezárják a BAH-csomópontot, valamint az Alkotás utca és a Hegyalja út egy szakaszát is. Várhatóan késő délután lehet visszatérni a területre.

Rendőrök lezárják az Otthon utcát a fővárosi BAH-csomópont közelében 2019. április 10-én. MTI/Balogh Zoltán