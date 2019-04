Tragédia

Megfulladt az ágyhoz kötött beteg egy budapesti pszichiátrián

Az egyik kezét és az egyik lábát rögzítették a rácshoz, ám a beteg hadonászni, csúszkálni kezdett, emiatt a feje beszorult a rácsok közé.

Megfulladt egy beteg az egyik budapesti pszichiátrián - írja a Blikk. A lap szerint a több kerületet is ellátó intézmény pszichiátriai zárt osztályán gyakran fordulnak elő problémás betegek, akik elmezavar vagy kábítószer hatása alatt öntudatlanul őrjöngenek. A zavart betegek ilyenkor kapnak nyugtatót is, és állandó felügyelet alatt állnak.



A lap úgy tudja, ez történt a később elhunyt pácienssel is, akinek az egyik kezét és az egyik lábát rögzítették a rácshoz. A beteg azonban minden áron szabadulni akart, így hadonászni, csúszkálni kezdett, emiatt a feje beszorult a rácsok közé, és reggelre megfulladt. Azt nem tudni, volt-e mellette valaki, és hogy figyelték-e az állapotát. Annyi viszont bizonyos, hogy reggelre élettelenül hevert az ágyában. Az ügy miatt értesítették a rendőröket is, akik a reggeli órákban több autóval vonultak a helyszínre - írja a Blikk.



A rendőrség a lapnak megerősítette az információt. Az ügyet a BRFK rendkívüli haláleseti osztálya közigazgatási hatósági eljárás keretén belül vizsgálja. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A haláleset körülményeinek pontos megállapítása, a tényállás teljes körű tisztázása folyamatban van - írta a rendőrség.



A Blikk megkereste az érintett kórházat is, de eddig nem reagáltak.