Tragédia

Öngyilkos lett a csengeri örökösnő fia

A csengeri asszony férje éppen egy évvel ezelőtt lett öngyilkos, így egy éven belül férjét és egyik gyermekét is elveszítette. 2019.04.02 12:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Felakasztotta magát hétfőn a 2018-as országgyűlési választási kampányban csengeri örökösnőként ismerté vált asszony fia - értesült több forrásból a 24.hu. Az öngyilkosságot az előzetes letartóztatásban lévő Sz. Gáborné korábbi ügyvédje is megerősítette a portálnak.



A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a Mátészalkai Rendőrkapitányság Csengeri Rendőrőrse a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. Mint írták: Idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel.



A fideszes Kósa Lajost is mesés svájci örökséggel megbabonázó csengeri asszony férje éppen egy évvel ezelőtt lett öngyilkos, így egy éven belül férjét és egyik gyermekét is elveszítette.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!