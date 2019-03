OMSZ

Életet mentett egy kamu bejelentés Budapesten

hirdetés

"Ma már nem gyakori, hogy a mentőket vaklármához riasztják de most ráadásul még szerencsésen is alakult egy valótlan segélykérés. Egy utcán összeesett férfihez kért segítséget egy “tréfás kedvü” bejelentő a fővárosban.



Azonnal esetkocsit indítottak a Központi Mentésirányítás bajtársai ,ami percek alatt a helyszínre is ért. Hamar kiderült, hogy senki nem várja őket az üres kertvárosi utcán, így ismét riaszthatóvá vált az egység.



Ezzel egy időben, ugyanabban az utcában, egy szívbeteg nő lett rosszul, ahova azonnal továbbították az éppen akkor felszabadult esetkocsit. A bejelentő le sem tette a telefont, a segítség meg is érkezett a valós vészhelyzethez.



Egy kritikus állapotú beteg ellátását kezdhették meg így azonnal a mentők, ami végül sikerre vezetett és a gyors ellátásnak köszönhetően az asszonyt stabil állapotban szállíthatták kórházba" - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.