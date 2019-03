Gyilkosság

Vádat emeltek egy nő ellen, aki gyógyszer-túladagolással ölte meg férjét

Előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt szerdán vádiratot nyújtott be a Fejér Megyei Főügyészség azzal a szabadbattyáni nővel szemben, tavaly június elsején emberölési szándékkal nagy mennyiségű gyógyszert adott be férjének, aki ennek következtében elhunyt.



Az ügyészség vádiratában a letartóztatásban lévő vádlottal szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását kérte.



Közleményükben azt írták, a bűncselekményt a büntető törvénykönyv tíztől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújthatja.



A vádlott, miután házastársa elzárkózott a házasságuk felbontásától és minden megoldást elutasított, elhatározta, hogy megöli. Először tavaly áprilisban adott az általa szedett gyógyszerekből túl sokat a férfinak, aki emiatt rosszul lett és kórházba került. Májusban altatót adott a sértettnek, majd az elkábult férfit megkísérelte a kádban víz alá nyomni, de végül elállt szándékától.



A nő június első napján nagy mennyiségű, a szív- és érrendszerre ható gyógyszert és legalább 75 darab kálium tablettát adott be a férjnek, majd magára hagyta. Másnap, a kora reggeli órákban holtan találta házastársát és értesítette a rendőrséget. A férfi halálát a keringés összeomlása, szívmegállás okozta, amit a gyógyszerek váltottak ki.