Bűnügy

Komoly műtéten van túl a német topmenedzser, akit biztonsági őrök vertek össze a bulinegyedben

A megtámadott férfi az egyik legnagyobb német autógyár vezető menedzsere, aki két, Magyarországon élő fiához jött a fővárosba. 2019.03.18 15:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Komoly műtéten van túl a német menedzser, akit fiaival együtt összevertek a bulinegyedben másfél héttel ezelőtt. Az 57 éves férfi ügyvédje, Varga Zoltán a 24.hu-nak elmondta, hogy ügyfele arca eltört, illetve több helyen is megsérült, ezért orvosi beavatkozásra volt szükség, hogy helyre tegyék a csontokat.



"A múlt héten operálták meg Németországban, de még mindig kórházban van. Szakértő fogja megvizsgálni, hogy maradandóak-e a sérülései" - mondta Varga Zoltán.



A megtámadott férfi az egyik legnagyobb német autógyár vezető menedzsere, aki két, Magyarországon élő fiához jött a fővárosba. Elmentek a belvárosba, majd a vacsora végeztével elhagyták az éttermet. Mivel jól érezték magukat a szórakozóhelyen, ezért úgy gondolták, hogy visszamennek, de nem jutottak be. A biztonsági őrök az ajtóban rátámadtak a két gyerekre: gázsprével fújták le őket, majd ütni kezdték a nagyobbik fiút, akinek a kisebbik, 17 éves a segítségére sietett, mire őt is megrugdosták.



Az édesapjuk ekkor megpróbálta felvenni mobillal, hogy mi történik, erre megverték a biztonságiak. Az ügyvéd elmondása szerint nemcsak az apa, de az egyik fiú is súlyos sérüléseket szenvedett. Úgy kellett összevarrni az orrát az orvosoknak. A büntetőeljárás mellett kártérítési perre is számíthatnak a biztonsági őrök.

Kapcsolódó írások: Német topmenedzsert és fiait bántalmazták biztonsági őrök a Bulinegyedben