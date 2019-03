Bűnügy

Német topmenedzsert és fiait bántalmazták biztonsági őrök a Bulinegyedben

Brutálisan bántalmaztak egy német állampolgárságú topmenedzsert péntek este a VII. kerületi bulinegyedben - írja a Blikk.



A TV2 Tények információi szerint az egyik szórakozóhely biztonsági őrei agyba-főbe verték az 57 éves férfit, két gyermekét pedig gázspray-vel fújták le. Az áldozat feljelentést tett a rendőrségen.



A megtámadott férfi az egyik legnagyobb német autógyár vezető menedzsere, aki két, Magyarországon élő fiához jött a fővárosba. A család vacsorázni ment a belvárosba, ahol az este első fele nagyon jól sikerült, beültek az egyik, most divatos helyre, ahol ettek és beszélgettek.



"A vacsora végeztével fizettek, majd eljöttek az étteremből. Később mégis úgy gondolták, annyira tetszett nekik a hely, hogy visszamennek, de be már nem jutottak" - mondta el a lapnak Varga Zoltán, a férfi ügyvédje.



A biztonsági őrök már az ajtóban rátámadtak a két gyerekre: gázsprével fújták le őket, majd ütni kezdték a nagyobbik fiút, akinek a kisebbik, 17 éves a segítségére sietett, mire őt is megrugdosták.



A vállalatvezető mobillal próbálta felvenni, hogy mi történik. Erre őt is megtámadták, nagyon megverték.



"Legjobban a feje sérült meg, az arccsontja és a járomcsontja is eltört" - mondta az ügyvéd. A megvert menedzser egy budapesti kórházba került, azonban a saját felelősségére azonnal Németországba utazott, ahol az orvosok megállapították: sürgős műtétre van szüksége.



A Blikk értesülései szerint az esetet rögzítették a térfigyelő kamerák, a rendőrök pedig négy férfit gyanúsítottként hallgattak ki. Varga szerint a támadás “különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértésnek” minősülhet.



