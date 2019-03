Közlekedés

Nem szórakozik a rendőrség, tényleg keményen ellenőriznek

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai rendszeresen tartanak közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket a megye közútjain. Az ellenőrzések célja elsősorban a közlekedési balesetek megelőzése, a jogsértő módon közlekedők forgalomból történő kiszűrése. A sebességmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás kimagasló baleseti kockázatával.



Kirívó esetek ezúttal is voltak:



A Kiskőrös Rendőrkapitányság járőrei Páhi belterületén 2019. március 8-án 12 óra 55 perckor sebesség-ellenőrzésük közben egy személyautót mértek be, ami 50 km/h helyett 104 km/h-val közlekedett. A sofőrrel szemben 90 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.



Másnap 13 óra 30 perckor a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztályának munkatársai a 445-ös úton sebességellenőrzésük közben egy sportautót mértek be, ami a lakott területen kívüli megengedett legnagyobb sebességet - 90 km/h - átlépve, 179 km/h-val közlekedett. A sofőrt megállították a megkülönböztető jelzéssel szerelt, civil jellegű szolgálati gépkocsival a rendőrök. Az autóvezető 130.000 forint közigazgatási bírságot és 6 büntetőpontot kapott.



A hétvégén 67 sebességtúllépést rögzítettek Bács-Kiskun megyében.



A rendőrség nem győzi elégszer hangsúlyozni, hogy a gyorshajtás a közúti balesetek bekövetkezésének egyik legfőbb oka. Sebesség túllépése esetén sokszorosára nő a fékút, és a vezető nem ura többé a járművének. A gyorshajtó járművezető felelőtlen magatartásával ráadásul nem csak a saját, de mások testi épségét is veszélyezteti.



A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság óva inti a járművezetőket, és felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a közúti közlekedési szabályokat mindig tartsák be.



Ne feledjék, a sebesség helyes megválasztásával megelőzhetőek a közúti tragédiák!