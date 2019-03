Volt már vele baj

Mentális problémákkal küzdött a szekszárdi kislány megölésével gyanúsított férfi

A Tolna Megyei Főügyészség 2019. március 11-én indítvány tett a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírájához annak a 19 éves szekszárdi férfinak a letartóztatására, akit a nyomozó hatóság 2019. március 9-én reggel vett őrizetbe az előző este holtan talált kislány megölése miatt.



A férfit tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.



A fiatal felnőtt gyanúsítottat 2017. őszén a bíróság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezte. (Erről azt kell tudni, hogy a bíróság azt a nagykorú személyt helyezi ilyen jellegű gondnokság alá, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége – mentális zavara következtében - tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent és emiatt egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel - a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportok tekintetében - gondnokság alá helyezése indokolt. A cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés első és legfontosabb feltétele az, hogy adott személynek mentális zavarai legyenek.)



A gyanúsított a sértett unokabátyja, a két család egy közös udvarú ingatlanban lényegében együtt élt.



2019. március 8-án 16 óra 30 perc körül a gyanúsított ismeretlen ígérettel hívta el otthonról a sértettet a patak melletti töltésre. Ezt követően bántalmazta, egy nagyobb tárggyal legalább 6 ütést mért a fejére. A sértett holttestét a nyomozó hatóság 18 óra 45 perckor találta meg a patak medrében.



A gyanúsított vonatkozásában az ügyészség álláspontja szerint a letartóztatás, mint személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelésének általános és különös feltételei egyaránt fennállnak. Így megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított megszökne vagy elrejtőzne; valamint az is, hogy a bizonyítást megnehezítené, tárgyi bizonyítási eszközt elrejtene, a tanúkat jogellenesen befolyásolná. Szabadlábra kerülése esetén továbbá a bűnismétlés lehetősége is fennáll.



Az emberölés bűntettének törvényi büntetési tétele 10 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés. A gyanúsítottal szemben azonban életfogytig tartó szabadságvesztés nem szabható ki, mivel még nem töltötte be a 20. életévét.