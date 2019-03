Bűnügy

Csellel kapták el a korrupt autópálya-rendőröket

Február 26-án letartóztatta a Győri Törvényszék Katonai Tanácsának nyomozási bírája azt a 18 lkébényi autópálya-rendőrt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy készpénzért cserébe nem büntettek meg szabálysértő autósokat az M1-es autópályán Győr-Moson-Sopron megyében.



A korrupt rendőrök elfogásáról most a Kisalföld írt részletesen.



Az összes rendőrt berendelték Győrbe továbbképzésre, másokkal együtt. A lapnak egy forrás azt mondta, sokukban megszólat a "vészcsengő" mikor a bejáratnál le kellett adniuk a fegyverüket.



Miután megkezdődött az előadás, az ajtón beözönlöttek a TEK és a katonai ügyészség emberei. Ezután egyenként felszólították a gyanúsított rendőröket, majd egyből vitték is őket kihallgatni.



Bár tisztek, konkrétan a parancsnok és a helyettese nincs a gyanúsítottak között, de a lap szerint a "lébényi alosztály irányításáért felelős parancsnok az akció után kérte a beosztásából való felmentését", illetve a lap valószínűsíti, hogy ugyanez a helyzet a helyettesével is.



A Kislaföld kedden szerett volna körülnézni a lébényi rendőrörsön, ám csak üres parkolót és bezárt kapukat találtak.