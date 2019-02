Bűnügy

Áldozata holtteste fölött tartott kerti partikat a szegedi gyilkos

Két évvel ezelőtti gyilkossággal gyanúsítanak egy szegedi nőt, aki egykori élettársát fojtotta meg, a holttestet az áldozat házának kertjében elásta, majd csaknem egy évig élt az ingatlanban.



A Bors úgy tudja, a nő a gyilkosság után áldozata pénzéből új életet kezdett a szeretőjével, akit a lap csak Győzőként említ.



A lapnak egy barátnő nyilatkozott, aki azt mondta, V. Anita a férfival beköltözött B. házába, használta az autóját, és gyakorlatilag felélte a nő vagyonát. A gyilkosságban segédkező férfival együtt jártak külföldre és megnyitottak egy, az egész országban ismert és népszerű melegbárt is.



Lelkiismeretfurdalás nélkül élték életüket, rendszeresen tartottak kerti partikat ott, ahol áldozatukat elásták.



A nő családja hiába kereste kétségbeesetten a nőt, a lánya gyanakodott is a gyilkossággal gyanúsított nőre, de nem hittek neki. V. Anita össze-vissza hazudozott a családnak, és azt állította, B. csak vele kommunikál.



A 44 éves V. Anitát most em­beröléssel, a 45 éves férfit bűnpártolással vádolják.

Összevesztek, megfojtotta, saját kertjében elásta egykori barátnőjét a #szeged-i nő. Ezután még 1 évig élt az ingatlanban, és közben az áldozat családját különböző történetekkel nyugtatgatta. Lebukott, elfogtuk. Nézzétek meg a videót a bűnügyi helyszínelők munkájáról! #rendőrség pic.twitter.com/RsDFmKBuU4 — Magyar Rendőrség (@police_HU) 2019. február 27.