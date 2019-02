Állatkínzás

Fejszével ütötték a kutyát, aki egy közeli házba menekült, és bebújt a bútorok közé

G. István a barátjával együtt a múlt szombaton 18 óra körül az otthonában súlyosan bántalmazott egy keverék kutyát, ami pár napja került hozzá.



Az alsóépületben egy madzagot tettek Suzi nyakára, amivel lefogták, majd egy fejszével többször megütötték a fején, miközben rugdosták is.



Az állatkínzás után a magára hagyott kutya elszökött az ingatlanról, és bemenekült egy közeli házba. Az ott lakó emberek azonnal ételt, italt adtak a rémült, több helyen vérző állatnak, és segítséget kértek.



A kutya megmentésére civilek, orvosok és állatmentők is összefogtak, köztük egy szabadnapos törökszentmiklósi rendőrnő is, aki a saját kocsijával vitte Suzit Monorig. Innen az állatvédők szállították Budapestre, ahol ellátták, és egyből megműtötték a súlyosan sérült kutyát, ami az időben érkező segítség nélkül biztosan elpusztult volna.



A rendőrök a beszerzett adatok alapján azonosították a 26 éves férfit és 32 éves társát, akik a kihallgatásukon elismerték a kegyetlen bántalmazást.