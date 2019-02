Erőszak

Hét évet kapott a győri férfi, aki többször megerőszakolta és közben videózta 14 éves nevelt lányát

A bűncselekmények úgy derültek ki, hogy a férfi ellen minősített rablás és más bűncselekmények miatt nyomozás indult, amely során a vádlott telefonját lefoglalta a rendőrség. 2019.02.19 16:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Gyermekpornográfia és szexuális visszaélés bűntette miatt hét év börtönbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Törvényszék egy győri férfit, aki szexuális viszonyt folytatott élettársa tizennegyedik életévét éppen betöltő lányával, amelyet többször is rögzített mobiltelefonjával - tájékoztatta a megyei főügyész kedden az MTI-t.



Takács Péter közleménye szerint a 43 éves férfi 2015 tavaszától a gyermekkel tizennegyedik születésnapja előtt is, majd a 2015. április végére eső születésnapja után is szexuális viszonyt folytatott, amit fényképekkel és videofelvételekkel rögzített. A felvételeket 2015 májusában rögzítette.



A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség első fokon tavaly áprilisban négy év börtönbüntetésre ítélte a férfit gyermekpornográfia miatt.



A másodfokú bíróság azonban megállapította azt is, hogy a vádlott szexuális visszaélés bűntettében is bűnös, mert a szexuális cselekmények az elkövető hatalmi, befolyási helyzetével visszaélve valósulhattak csak meg.



A bűncselekmények úgy derültek ki, hogy a férfi ellen minősített rablás és más bűncselekmények miatt nyomozás indult, amely során a vádlott telefonját lefoglalta a rendőrség.



A visszaesőnek minősülő férfit korábban életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmény miatt hat év börtönbüntetésre, majd négy rendbeli felfegyverkezve elkövetett rablás miatt tíz év fegyházbüntetésre ítélték. A férfi jelenleg tízéves fegyházbüntetését tölti. A másodfokú ítélet a vádlott védőjének fellebbezése miatt nem jogerős.