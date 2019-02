Erőszak

Szándékos gyújtogatás történt a Ráday utcai kollégiumban

A rendőrség péntek délután 13 órakor tartott sajtótájékoztatót a Ráday utcában keletkezett kollégiumi tűzesetről a Teve utcában, ahol bejelentették, hogy a nyomozás adatai szerint szándékos gyújtogatás történt, a fiatal gyanúsítottakat el is fogták - közölte az MTI.



A tájékoztatót Terdik Tamás, Budapest rendőrfőkapitánya és Palotai Zsolt Gábor, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának szakmai helyettese tartotta, és bejelentették, hogy az ügyben három budapesti fiatalt gyanúsítottként hallgattak ki közveszélyokozás miatt. Egyikük 16, a másik kettő 15 éves. Ténybeli beismerő vallomást tettek, tettüket megbánták, szabadlábon védekeznek.



Terdik Tamás elmondta: a három fiatal január 23-án egyikük otthonában találta ki, hogy valamit fel kellene gyújtani. Kétszáz forintból körömlakklemosót vettek, majd a Markusovszky térre mentek, hogy ott egy kukát vagy valami mást felgyújtsanak. A kollégium falának volt támasztva egy szivacs, azt az egyikük lelocsolta a körömlakklemosóval, másikuk pedig meggyújtotta, majd elmenekültek a helyszínről.



A fiatalokat csütörtökön fogták el, a tettüket "egyfajta heccnek" tekintették, motivációjuk ebből fakadt - mondta el Terdik a sajtótájékoztatón.



Palotai Zsolt Gábor azt közölte, hogy a falhoz támasztott szivacs mögött egy használaton kívüli ajtó volt, és a mögötte lévő berendezési tárgyak is begyulladtak. Az ajtó egy lépcsőházba nyílt, aminek tetején nyitva volt az ablak, így "kéményhatással" tudott a tűz terjedni. Ez volt az oka, hogy a tűzoltókat a kiérkezésükkor már komoly tűz fogadta.



A kollégiumban 125 diák lakott, de a tűz idején sokan nem voltak bent, mert a vizsgaidőszakban hazautaztak. A tűzben egy 47 éves, négy gyerekes, veszprémi férfi meghalt. A tűzeset után Orbán Viktor is ellátogatott a használhatatlanná vált kollégiumba, amit valószínűleg teljesen le fognak bontani.