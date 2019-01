Durva

Épp életet mentettek a mentősök, mikor jött egy buszsofőr, és elküldte őket melegebb éghajlatra

Miközben két mentő személyzete is küzdött egy asszony életéért az Óföldeáki idős otthonban, az épület előtt egy szitkozódó buszsofőrtől visszhangzott az utca. 2019.01.18 15:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A felháborító esetről az Országos Mentőszolgálat számolt be korábban a Facebook-oldalán.



"Miközben két mentő személyzete is küzdött egy asszony életéért az Óföldeáki idős otthonban, az épület előtt egy szitkozódó buszsofőrtől visszhangzott az utca. Szerinte a mentők szabálytalan parkolása miatt tolatnia kell a busszal ami meghaladja a képességeit. A magából kikelt arrogáns buszost a menetrend sem izgatta, hiszen a buszról leszállva telefonjával percekig fényképezte a helyszínt, hogy gyorsan fel is tölthesse az eseményt a Facebookra. Végül, miután elküldte bajtársainkat melegebb éghajlatra, a sebességváltó igénybevételével mégis sikerült megoldani a rendkívül összetett közlekedési anomáliát. Gratulálunk" - írták.

Az eset után a buszvezető munkaadója, a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ azt írta a Facebookon, hogy megdöbbentek az eseten, és hogy azonnal kirúgták a sofőrt.