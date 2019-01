Rendőrség

Eltűnt egy kisfiú Tószegről, százan indultak megkeresni

Rendőrök, civilek és buszsofőrök példaértékű együttműködésének köszönhetően gyorsan megtalálták a Tószegről eltűnt kisfiút. 2019.01.17 16:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Egy aggódó, tószegi család ismerőse értesítette a rendőrséget 2019. január 16-án 18 óra 30 perc körül arról, hogy egy kisfiú otthonából délután ismeretlen helyre távozott. A család keresni kezdte, de nem találták. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ főügyeletese haladéktalanul értesítette a szolgálatban lévő állományt a gyermek gyors megtalálása érdekében. Tudták, hogy a fiú busszal jár Szolnokra iskolába, ahová mindig szülői segítséggel utazik - írja a police.hu.



A szolgálatirányító parancsnok azonnal megszervezte a fiú kutatását, akit a járőrök Szolnokon és Tószegen is keresni kezdtek. Az akcióhoz időközben közel száz önkéntes is csatlakozott Tószegen, akik egy szolgálaton kívüli nyomozó koordinálásával keresték a gyermeket.



Az egyenruhások a rendelkezésükre álló fotó segítségével járták az utcákat, épületeket és felvették a kapcsolatot a helyi közlekedési központ diszpécserével is, akitől kérték, hogy értesítse az esetről a két település között menetrendszerűen közlekedő busz sofőrjét. Az egyik járőr személyesen is megkereste a busz vezetőjét, akinek megmutatta a keresett fiú fényképét.



Nem sokkal 20 óra után a figyelmes buszsofőr értesítette a rendőrséget, hogy a gyermek felszállt az autóbuszra Szolnokon, a Mátyás király úton. A járőrök azonnal érte mentek és szolgálati gépkocsival a Szolnoki Rendőrkapitányságra vitték a 13 éves fiút, ahol édesapja várta.