Bűnügy

Ceglédi erőszak: mégis vállalja a hazugságvizsgálatot az apa

Mégis vállalja a hazugságvizsgálatot a román férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy megerőszakolta négyéves kislányát tavaly októberben. 2019.01.08 16:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A férfi korábban megtagadta a hazugságvizsgálatot, ám most úgy döntött, mégiscsak aláveti magát.



"Egy hozzátartozó értesített arról, hogy az apa vállalja a poligráfos vizsgálatot. Az ügyészség fogja majd eldönteni, hogy sort kerítenek-e rá, és ha igen, mikor" - mondta el a 24.hu-nak Tímár Mátyás, a gyanúsított védője.



Mint ismeretes, a rendőrség szexuális erőszak gyanúja miatt indított nyomozást októberben ismeretlen tettes ellen. A kislány comb-, boka- és hüvelyfelrepedéses sérülésket szenvedett. Szakértő fogja vizsgálni, hogy ezek bekövetkezhettek-e attól, amit az apa állít, vagyis hogy rádőlt a több száz kilós súly. A kórházban megműtötték, a gyámhatóság pedig azonnal kiemelte a családból a kisebbik gyermeket. A kislány a testvéréhez hasonlóan szintén nevelőszülőkhöz került. Az eset után a kislány édesapjától, nagypapájától és nagybátyjától is DNS-mintát vettek. Az ügyvéd elmondása szerint ez az apa, a nagypapa és a nagybácsi esetében is negatív lett.



Az előzetes szakértői véleményből az derült ki, hogy a román férfi egy ismerősével együtt erőszakolhatta meg a gyereket. Ez alapján a kislány azt mondta, hogy egy általa nem ismert férfival bántotta az apja.



"A kislány jobban tud románul, mint magyarul, ezért indítványoztuk, hogy a szakértő román tolmács jelenlétében is hallgassa meg a kislányt. Nincs információnk arról, hogy ez megtörtént-e már. Ügyfelem részletes vallomást tett a letartóztatásakor, és elmondta, hogy mit csinált aznap. Azóta egyszer sem hallgatták ki. A kislány nevelőszüleit tanúként hallgatták ki, terhelő vallomást tettek" - mondta el ezzel kapcsolatban az ügyvéd.



Az ügyészség ma indítványozta a gyanúsított letartóztatásának három hónappal való meghosszabbítását.