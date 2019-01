Bűncselekmény

Kiraboltak egy máriapócsi benzinkutat, elfogták a gyanúsítottat

Kiraboltak egy máriapócsi benzinkutat szombat délután, az esetet egy szolgálaton kívüli rendőr jelentette, a gyors intézkedések eredményeként fél órán belül elfogták a feltételezett tettest - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vasárnap.



A közlemény szerint a rablás során személyi sérülés nem történt. Az elkövető a megszerzett pénzzel Kállósemjén irányába menekült el gépkocsival. A rendőrök ellenőrző-áteresztő pontokat állítottak fel, mozgósították a környékbeli egységeket is.



Baktalórántházi rendőrök kijelölt felállítási helyükre tartottak, amikor a 41-es számú főúton, Apagy és Levelek között felfigyeltek egy szemből érkező gépkocsira. Azonnal utána fordultak és megállították.



A rendőrök az autóban megtalálták és lefoglalták a bűncselekmény elkövetéséhez használt fegyvert, valamint egy szatyorban az eltulajdonított pénzt is - írták. Mivel az intézkedés során felmerült a gyanú, hogy az igazoltatott 43 éves nagykállói férfi alkoholt fogyasztott, mintavételre előállították. Kiderült, hogy a vezetői engedélye is lejárt.



Az őrizetbe vett gyanúsított lakásán a rendőrök további tárgyi bizonyítékokat foglaltak le. A nyomozók kezdeményezik a férfi letartóztatását az ügyészségnél.