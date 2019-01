Szilveszter

Az előző évekhez képest kevesebben szenvedtek alkoholmérgezést a fővárosban

Az előző évekhez viszonyítva a mostani szilveszteren valamivel kevesebben, összesen 49-en kerültek alkoholmérgezés miatt a fővárosi detoxikálókba - számolt be az M1 aktuális csatorna kedd reggel.



A csatorna tudósítója a budapesti Honvédkórházból bejelentkezve elmondta: az intézménybe 12 embert vettek fel az éjszaka folyamán könnyebb, illetve közepes alkoholmérgezéssel. Az ügyeletes főorvos tájékoztatása szerint senki sincs életveszélyes állapotban, többen már el is hagyták a kórházat.



A másik fővárosi detoxikálóba, a Péterfy Sándor utcai kórházba 37 beteget vittek enyhe, vagy közepes súlyosságú alkoholmérgezéssel. Itt egy betegnek volt szüksége intenzív ellátásra.



Az M1 tudósítója azt is elmondta, hogy a Péterfy Sándor utcai kórházba került betegek közül 16-an fiatalkorúak voltak.