Bűnügy

Ketten erőszakoskodhattak a négyéves ceglédi kislánnyal

Egy ismerősével együtt erőszakolhatta meg négyéves kislányát a Cegléden élő román férfi - derül ki a szakértői véleményből, mely alapján péntek délután letartóztatták az apát.



"Ismertettek velünk egy egyoldalas előzetes pszichológusi szakvéleményt. Ez alapján a kislány azt mondta, hogy egy általa nem ismert férfival bántotta az apja. Ennek azonban ellentmond, hogy idegen személy nem tartózkodott a helyszínen, csak olyan, akit ismert a kislány. A letartóztatást elrendelő bíró erre az egyoldalas előzetes szakértői véleményre alapozva rendelte el az apa letartóztatását. Azt mondta, nem az a kérdés, hogy megtörtént, hanem hogy ki vagy kik követhették el az erőszakot" - mondta el Tímár Mátyás, az erőszakkal gyanúsított férfi ügyvédje a 24.hu-nak.



Az ügyvéd elmondása szerint a szakértői vélemény után még egyszer kihallgatták a kislány nagybátyját és nagyapját, ám nem merült fel annak gyanúja, hogy közük lehetett az erőszakhoz.



"Elkészült a DNS- vizsgálatok eredménye. Az apa, a nagypapa és a nagybácsi esetében is negatív lett. Nem találtak olyan nyomot a kislányon, ami alapján a három férfi közül bármelyik köthető lenne a bűncselekményhez. Ügyfelem részletes vallomást tett, elmondta, hogy mit csinált aznap. Továbbra is azt állítja, hogy baleset történt. Ezután meghallgatták a kislány anyukáját is, ő is ezt állította - mondta el az ügyvéd.



A nagyapát és a nagybácsit többször is hazugságvizsgálatnak vetették alá. Az apa viszont nem vállalta a poligráfos vizsgálatot. A kislány és testvére nevelőszülőknél van.



"Szakértő fogja majd rekonstruálni az eset körülményeit. Ezen kívül fontos lesz az is, hogy milyen eredményt hoznak a következő pszichológus szakértői vélemények, és hogy mit mondtak a nevelőszülők, akihez a kislány került. Őket is meghallgatták tanúként. A kislány jobban tud románul, mint magyarul, de az óvodapedagógus szerint a magyar nyelvet is jól beszéli és érti. A szülők azonban románul beszélnek vele otthon, ezért indítványoztuk, hogy a szakértő román tolmács jelenlétében is hallgassa meg a kislányt" - tette hozzá Tímár Mátyás.