Erőszak

Elítélték el a békési tanárt, aki meg akart szöktetni egy kisfiút Angliába, de egy másik szexuális erőszak miatt

Szexuális erőszakért kilenc évre a legszigorúbb fegyházbüntetést kapta az a 34 éves békési robotikatanár, aki tavaly egy tanítványát akarta Londonba szöktetni – írja a Blikk.



Tavaly novemberben derült ki, hogy az akkor 32 éves pedagógus egy 11 éves kisfiúval hamis papírokkal próbált Londonba szökni. A férfit gyorsított eljárásban már akkor elítélték embercsempészésért, családi jogállás megsértésének vétségéért és okirat-hamisításért egy év nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre, de azt akkor még vizsgálták a rendőrök, hogy a kisfiúval szemben követett-e el egyéb bűncselekményeket.



A legutóbbi hírek szerint a kisfiúnak küldött szexuális tartalmú üzenetek miatt az ügyészség szerint nem büntethető a férfi, ezért a zaklatás miatt indult nyomozást lezárták.



A Blikk viszont most azt írja, végül szexuális erőszak miatt első fokon elítélték a férfit, de egy másik kisifú molesztálása miatt. Már korábban felröppentek hírek arról, hogy a férfi többeket is molesztálhatott, most pedig a Békési Járásbíróság a lapnak megerősítette, hogy



Sz. Z. vádlottat a bíróság bűnösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak, valamint gyermekpornográfia bűntettében, ezért 9 év, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte.



A bíróság eltiltotta a férfit minden olyan tevékenységtől is, amely tizennyolcadik életévét be nem töltött fiatalokkal kapcsolatos. Sz. Z. és védője felmentésért, illetve a büntetés enyhítéséért fellebbezett.



A lapnak a megszöktetni akart kisfiú anyja azt mondta, az ő fiához a vallomása szerint nem ért hozzá a tanár, de vele azt akarták elhitetni, hogy a fia öngyilkos lett, ezért összevérezték a hátizsákját és egy búcsúleveket is hagytak egy közeli patak partján. A gyámhatóság a gyerek védelembe vételét egyébként már megszüntette, de még most is pszichológushoz járnak.