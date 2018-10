Cegléd

Apja szerint nem erőszakolták meg a 4 éves kislányt, hanem baleset érte

Miközben a rendőrség szexuális erőszak gyanúja miatt nyomoz a Cegléden történt állítólagosan megrontott négyéves kislány ügyében, a gyermek apja szerint senki nem nyúlt egy ujjal sem a kislányhoz. 2018.10.11

A családfő a Borsnak nyilatkozott. "Nagyon megvisel minket az egész helyzet, de próbáljuk magunkat túltenni rajta valahogy" – mondta el a lapnak az édesapa, aki kizártnak tartja, hogy megerőszakolták a lányát, aki egy percre sem hagytak magára.



A nyolc éve Cegléden dolgozó férfi és családja számára munkaadója biztosít szállást, ahol feleségével együtt nevelik a négy- és alig egyéves kislányukat, már mindketten itt születtek. A négyéves kislány óvodába jár. Velük él az anyuka testvére is, és jelenleg a kislányok nagyapja is itt tartózkodott.



A férfi egyik munkatársa a lapnak azt mondta: éppen az udvaron dolgoztak, amikor egy rossz mozdulat következtében feldőlt egy ötszáz kilós súly, ami a szerencsétlen kislány lábára esett.



Úgy tudni, a kislányt már kétszer megműtötték, kistestvérét pedig a gyámhatóság veszélyeztetés miatt már el is vette a pártól. DNS-t vettek az egész családtól, az apától is. A rendőrség teljes hírzárlat mellett nyomoz. A hírek szerint hazugságvizsgálót is alkalmaznak.



Az esetről a TV2 számolt be elsőként. A hírműsor értesülései szerint a kislányt sokkos állapotban vitték hétvégén az orvoshoz a szülei. A kórházban vált bizonyossá, hogy a 4 éves kislányt szexuálisan bántalmazták, megerőszakolták.



Őrizetbe vétel még nem történt az ügyben.



A címlapfotó illusztráció.

