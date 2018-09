Baleset

Három napig ivott, mielőtt halálba vitte kislányát

Egy gyermek meghalt, kettő súlyosan megsérült szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hernádkakon történt balesetben.



Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: egy személygépkocsi villanyoszlopnak csapódott. Az autóban három gyermek is utazott, egyikük a helyszínen életét veszítette, ketten súlyos sérülést szenvedtek.



A sofőr, aki könnyebben sérült meg, a vezetés előtt alkoholt fogyasztott - mondta a szóvivő.



A Blikk sokkoló részleteket közölt a tragédiáról. A 14 éves lány, aki életét vesztette, a hátsó ülésen utazott. Mellette ült 10 éves öccse és 4 éves húga is. Előbbinek tüdeje sérült, utóbbi is csonttörést szenvedett. Édesapjuknak, a 40 éves Istvánnak zúzódásai lettek.



"Nemrégiben vesztettük el a nagymamánkat. Apukánkat nagyon megviselte, gyógyszereket szedett. Szombaton cigarettáért indult, észre sem vette, hogy a gyerekek a hátsó ülésen ültek. Mással készültek valahova" - mondta el a lapnak a férfi egyik fia.



A család egy rokona azt mondta, a férfi három napja folyamatosan ivott. A háztól nagyjából 2 kilométerre jutott, amikor két, az út szélén parkoló kocsit akart kikerülni, ám túl nagy sebességgel haladt, így történt a borzalmas baleset.



A férfi és két súlyosan sérült gyermeke jelenleg a miskolci kórházban vannak, az intenzív osztályról már mindhárman kikerültek. A gyerekeket csak az édesanyjuk látogathatja, a kisfiút még vasárnap is megműtötték.



A rendőrség halált okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást.

