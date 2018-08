Bűnügy

Döbbenetes vallomás: 'A volt párom ölte meg a soroksári kocogó nőt'

hirdetés

Megdöbbentő információk kerültek a Bors birtokába: jelentkezett a rendőrségen egy nő, aki azt állítja, volt élettársa végzett a soroksári kocogó nővel.



A 36 éves Kardosné Gyurik Krisztina meztelen holttestére otthona közelében bukkantak rá, nyakában kötél volt. A tettes kiléte a mai napig rejtély.



A lap szerint rendőrségen tett vallomás áttörést hozhat az ügyben.



Az ismeretlen nő a rendőrség után Krisztina özvegyét, K.ardos Lajost is megkereste.



"A gyilkosságot követő időben N. hazament a lakóhelyére. A keze csúnyán be volt dagadva, az arcán pedig karmolások voltak. Kérdésre azt válaszolta, összeverekedett a barátjával. Annak idején a nőnek ez nem tűnt fel, de most, utólag belegondolva – tudván, hogy Krisztina erős volt és védekezett – úgy véli, N. akkor sérült" - magyarázta Lajos a lapnak.



A nő az özvegynek azt is elmondta, hogy volt párjának pontosan olyan szürke Renault Megane autója volt, mint amilyet a rendőrök kerestek. Ráadásul a nyomravezető végignézte a sajtóban megjelent fotókat arról az emlékfutásról, amelyet a tragédia első évfordulóján rendeztek a gyilkosság helyszínén, s így felismerte párját, N.-t az egyik képen.



"Az emlékfutás után nagyjából három hónappal volt élettársa elmondása szerint N. öngyilkos lett. A halála napján állítólag elmondott volna valamit neki, de erre végül nem került sor" - mondta el az özvegy.



A Bors úgy tudja, hogy a rendőrség komolyan vette a nő szavait, ki­emelten foglalkozik a fejlemények tisztázásával. Ha a nő segítségével sikerül megtalálni a gyilkost, megkapja az özvegy által felajánlott 200 ezer forintot, a rendőrség által felajánlott ötmilliót és az önkormányzat egymillióját is.