Tragédia

Borzalmas részletek az akasztói horrorbalesetről

Tragikus baleset történt szerda este fél 10 körül Akasztón, a Csengődi utcában. Egy BMV nagy sebességgel haladt, majd lesodródott az útról és az árokba hajtott. A baleset során egy három éves kisfiú kirepült a kocsiból, arccal a lefelé feküdt a földön, az utca lakói próbáltak rajta elsőként segíteni.



"A hatalmas csattanásra lettem figyelmes. A fiú édesanyja, miután kikászálódott a kocsiból, kétségbeesetten próbálta élesztgetni az eszméletlenül heverő gyermekét. Adrián nagyjából tíz perc után tért csak magához, kinyitotta a szemeit, de azt mondta, hogy nem lát semmit. A testvére keservesen sírt"- mondta a Borsnak az egyik szomszédos házban élő asszony, aki vízzel is próbált segíteni.



A család éppen a néhány kilométerrel odébb fekvő településre, Csengődre tartott, ahol Alexandra élt a fiaival. Már szinte célegyenesben voltak, amikor megtörtént a tragédia. A mentők hosszú ideig stabilizálták a három éves kisfiú állapotát, mire el tudtak vele indulni a kecskeméti kórházba. Onnan még az éjszaka folyamán továbbvitték a szegedi gyermekklinikára, ahol később belehalt súlyos sérüléseibe. A baleset másik súlyos sérültjét, egy 29 éves férfit a kiskunhalasi kórházba szállították. A szintén az autóban utazó nő és egy öt év körüli kisgyerek könnyebb sérüléseket szenvedett. Szinte hihetetlen, de a balesetet követően készített felvételeken jól látszik: a rendőrök felnyitották a csomagtartót, ahol két gyermekülést is találtak. A használatuk esetén minden bizonnyal elkerülhető lett volna a legrosszabb.



"Folyton száguldozott, már többször rá is akartam szólni a felelőtlen viselkedése miatt. Dübörögtette a zenét, mindig tudtuk, ha erre jár. Boti most megy majd iskolába, a kis Ad­riánt pedig mindenki imádta, olyan aranyos volt, ahogy integetett a kis kezével és köszönt is" - mondta a lapnak egy neve elhallgatását kérő utcabéli. A család az elviselhetetlen gyászukban nem kívántak nyilatkozni.



A rendőrség tájékoztatása szerint sem a jármű vezetője, sem utasai nem használtak biztonsági övet. A biztonsági gyereküléseket a rendőrök a csomagtartóban találták meg. A baleset pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vizsgálja.