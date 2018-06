Állati

Viszlát, maci

Ilyen szomorú volt a mackó a rabságban - MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely

A magyar-szlovák határtól nem messze szabadon engedték az országban hetekig kóborló medvét szerda éjszaka, olvasható a Bükki Nemzeti Park közleményében.



Mint ahogyan azt a ma.hu is megírta, a medvét Sándorfalvánál fogták el péntek este, miután többször megpróbált bemenni a településre, azóta a Szegedi Vadasparkban lakott. Az ügyében szakértői bizottságot hívtak össze hétfőn, de akkor még azt mondták, hogy mielőtt döntenének a sorsáról, alaposabban meg kell vizsgálni.



Mint a vizsgálatokból kiderült, nem pár éves hím, hanem egy több mint tízéves nőstény volt a hol Robinak, hol Maci Lacinak nevezett mackó.



Szabadon engedésében a Bükki és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság húsz munkatársa vett részt. Szerda este 9-kor érkezett meg a medvét szállító láda az elengedés helyének közelébe.



A célhoz már szakadó esőben érkezett a konvoj, talán ennek volt köszönhető, hogy a medve kicsit gondolkodott, hogy egyáltalán kimenjen-e a ládájából. Végül azonban némi noszogatás után éjféltájban meggondolta magát, és komótosan kisétált az erdőbe, ahol fél percen belül el is tűnt.



Szabadon engedésére olyan helyszínt választottak, amely "távol van a lakott településektől, tradicionális medveélőhely, ahol stabil medvepopuláció él, és a szlovákiai medveállománnyal is szerves kapcsolatban áll".



A Bükki Nemzeti Park közleménye szerint a szakemberek a következő időszakban folyamatosan igyekeznek majd figyelni a mozgását, és ha újból lakott települések közelébe kerülne, azonnal közbelépnek.



Mint ismert, először május 23-án látták a medvét a Nógrád megyei Somoskőújfalunál, egy vasúti sín mellett üldögélt. Hat nappal később a Heves megyei Füzesabony utcáin grasszált hajnalban, egy kapunál két lábra állt, mintha csak a postás csengetne be. Innentől napról napra délebbre haladt az Alföldön, mígnem Csongrád megyében elfogták június 8-án.