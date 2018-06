Az M7-es bevezetőjénél is látni a füstöt

Brutális lángok, gigantikus füstoszlop - videók a budapesti tűzről

hirdetés

A fővárosi tűzoltókat szerdán délelőtt, tíz óra előtt riasztották a XIII. kerületi Frangepán utcába, mert lángok csaptak fel a Ramiris irodaházban. A helyszínre tíznél több tűzoltóegység vonult ki, ahol megállapították, hogy egy műszaki berendezések raktározására szolgáló, háromezer négyzetméteres raktár- és irodaépület gyulladt ki.

Az oltási munkálatokat harmincnál több fővárosi hivatásos tűzoltó kezdte meg, majd később további egységek is bekapcsolódtak a lángok megfékezésébe. A tűz - főleg a kezdeti időszakban - gyorsan terjedt az épületben és veszélyeztette a közelben álló más irodaépületeket is. Az ott dolgozókat kimenekítették, személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A helyszínre ezzel együtt nemcsak rengeteg tűzoltót és rendőrt, de mentőket is riasztottak, illetve egy rendőrségi vízágyú is bekapcsolódott az oltásba.

Az égő épület megközelítését az is nehezítette, hogy az egyik szomszédos utcában útfelújítás zajlik. A lángok mostanra már némileg csillapodtak, de az épület füstje még mindig nagy távolságról is látható. A több, mint ötven fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltóknak tizenegy vízsugárral és két emelőre szerelt vízágyúval sikerült körülhatárolniuk a tüzet, amely így már nem tud továbbterjedni. A környékről több száz embert kísértek biztonságos helyre.



A katasztrófavédelem mobil laborja semmilyen anyagból nem mutatott ki egészségre káros értéket, bár nem tudjuk hogy hol mértek. A második kerületben nagyon lehet érezni az égett szagot, ami égett gumira emlékeztet.

A tűz keletkezési körülményeivel kapcsolatosan egy ottani raktári dolgozó a HavariaPress tudósítójának elmondta, hogy a raktár alsó szintjén egy neoncső zárlatos lett, az abból kipattanó szikrák pedig lángra lobbantották az ott tárolt berendezések becsomagolására használt műanyag fóliát. Ez közrejátszhatott a lángok gyors elharapózásában is, mert tűz az épületben tárolt áruk gyúlékony csomagolásán továbbterjedve alig egy-két perc alatt az egész raktári szintet betöltötte.