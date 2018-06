Adathalászok

Alattomos Wizz Air-es átverés terjed a neten

Nem ez az első eset, hogy csalók élnek vissza a Wizz Air nevével. Már tavaly novemberben is hallani lehetett egy tipikus adathalász akcióról, melynek során kamu repülőjegyek ígéretével próbáltak adatokhoz jutni a bűnözők.



Most ismét felbukkant egy ugyanilyen átverés a Facebookon - írja az Index. A csalók megint a Wizz Air weboldalát másolták be, hogy fergetegesnek tűnő (egy euró, két repülőjegy), persze nem létező akcióval csapják be az embereket.



Az atveros-oldalak.com-nál végig is kattantgatták a kérdőívet, mígnem eljutottak odáig, hogy a bankkártya adatait kérte az oldal.



Annyi különbség van, hogy ezúttal kicsit más a kamu oldal címe.