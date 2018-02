Gyilkosság

VV Fanni-gyilkosság: nem az a gyilkosa, akinek hitték

Továbbra is csak találgatják, miért gyilkolhatták meg Novozánszki Fannit, de egy újabb részlet választ adhat erre a kérdésre. Azt feltételezik, hogy pénz miatt végeztek a lánnyal, ráadásul egy eddig nem ismert szereplő is képbe került. 2018.02.17 21:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Novozánszki Fanni gyilkosságának ügyében még nagyon sok a kérdés, és sajnos kevés a válasz, legalábbis a nyilvánossággal nagyon kevés információt osztanak meg, ám most újabb részletek kerültek napvilágra. Kiderült, hogy a VV Fanni meggyilkolásával gyanúsított B. László nem volt olyan jómódú, mint amilyennek mutatta magát.

„Menő cuccok, Rolex órák, luxus sportkocsik, magabiztos kiállás. Ezt láttuk, de hamar kiderült, hogy mindez óriási lufi, és igazából egy forintja sincs. Jó pár embert ismerek, akinek jelenleg is tartozik, az egyik helyi vállalkozónak például nyolcmillióval" – mondta a Borsnak egy neve elhallgatását kérő illető, aki szerint komoly pénz áll a gyilkosság hátterében. A lap további kérdezősködése egy új szereplőre is fény derített: egy nő lépett Fanni életébe, aki miatt teljesen megváltozott, ezt az illetőt pedig B. László is ismerte.



„Fanni azelőtt mindig beszámolt, hol és kivel van, de aztán belépett az életébe egy idegen nő. Attól kezdve rejtélyes lett, mindig sablondumákkal állt elő. Ismerem őt, nem csinált volna ilyet, ha rajta múlna" – mondta korábban Katalin Fanni édesanyja. Ez a nő Erika lehet, aki kapcsolatban állt B. Lászlóval, és akinek a férfi ügyvédet próbált keríteni. "Több ügyvédet is felkeresett, úgy tudom, az egyikkel november 24-én, az elfogása előtti napon is tárgyalt. Érdekes, hogy nem magának, hanem egy Erika nevű nőnek akart segíteni.



Erika és B. László jól ismerik egymást, a nő tőle kért segítséget, és hogy szerezzen neki ügyvédet, mindezt a Fanni eltűnése utáni pár napban. Úgy tudom, nagyon zaklatott volt a nő, és szerette volna, ha már a kihallgatására egy profi ügyvéd kíséri, de hamarabb bevitték, minthogy elintézte volna" – mondta az illető. A nőt Fanni eltűnése kapcsán elsőként hallgatta ki november 25-én a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság.