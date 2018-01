Gyilkosság

VV Fanni-gyilkosság: ezért ment a gyanúsított Siófokra, majd Dunaújvárosba

Szinte biztos, hogy jövő november végéig előzetes letartóztatásban marad, majd jó néhány év börtönt kap Novozánszki Fanni feltételezett gyilkosa, B. László. 2018.01.23 08:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Január 28-án zárul a nyomozás VV Fanni gyilkossági ügyében, de a vizsgálatot biztosan meghosszabbítják. Akár két évig folytatódhat a kutakodás a 24 éves valóságshow-szereplő holtteste után, ahogy feltételezett gyilkosa, B. László előzetes letartóztatása is eltarthat a gyanúsítás napjától számolt 48 hónapig. A dunaújvárosi férfi ugyanis a bűnrészességét már bevallotta. Elismerte, hogy a luxuslakóparki kamerafelvételeken ő szerepel, és ő viszi le Fannit a parkolóba, majd teszi a kocsiba - írja a Borsonline. Csakhogy az koránt sem biztos, hogy a lány nem élt, amikor a gyanúsított betette az autójába. Így gondolkozik dr. Györei Péter büntetőügyvéd is, aki szerint azért is mehetett a nővel Siófokra a feltételezett gyilkos, mert segítséget akart kérni.

"Könnyen lehet tehát, hogy igazat mondott a gyanúsított, amikor azt állította, hogy VV Fanni még élt, amikor egy takaróba bugyolálva kivitték az autóhoz. Mi értelme lett volna a térfigyelő kamerák kereszttüzében egy halottat kicipelni a lakásból, majd Siófokra fuvarozni, onnan pedig Dunaújvárosba hajtani? Ha a holttest elrejtése lett volna az elkövető célja, akkor célszerűbb lett volna egyenesen Dunaújvárosba autózni, ahol a gyanúsított volt vízisportolóként komoly helyismerettel rendelkezett a Duna partszakaszait illetően is. Ha támadója valóban segíteni akart VV Fannin, akkor úgy logikus, hogy orvoshoz, vagy elsősegélynyújtási ismeretekkel rendelkező személyhez szándékozta őt vinni. Olyan szakemberre volt azonban szüksége, akiben megbízhat.



Könnyen lehet, hogy az elkövető nem volt tisztában az áldozatának okozott sérülés súlyosságával, és így remélhette, hogy talál olyan segítőt, aki "nem nyomja fel" egy gyógyítható testi sértés miatt. Valószínű azonban, hogy VV Fanni előbb meghalt, minthogy eljutottak volna a remélt segítőhöz. Ha hosszabban időztek volna valakinél, a rendőrség a GPS adatok alapján már megtalálta volna ezt a személyt.



Lehet, hogy a tettes úticélja nem Siófok volt, de azon a környéken fordult vissza – talán azért, mert ott észlelte, hogy áldozata elhunyt. Ekkor tehette át őt a hátsó ülésről a csomagtartóba, és indult vissza mindkettejük szülővárosába, Dunaújvárosba. Nem kizárt, hogy a holttesttől már útközben megszabadult, de az is lehetséges, hogy a dunaújvárosi lány tragikus útja végén Dunaújvárosba tért vissza" - magyarázza blogján dr. Györei Péter büntetőügyvéd.